vor 6 Min.

Mann verursacht Unfall: Auto wird in Gartenmauer geschleudert

Ein 62-Jähriger soll laut Polizei einen anderen Autofahrer in Munzingen übersehen haben. Ein 31-Jähriger musste im Krankenhaus behandelt werden, es entstand ein hoher Sachschaden.

Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag einen schweren Unfall in Munzingen verursacht. Der Mann fuhr laut Polizeiangaben auf der Dorfstraße und soll an der Kreuzung zur Seefeldstraße einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen haben. Der 62-Jährige fuhr in den Wagen eines 31-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich dessen Auto um 360 Grad und der Wagen wurde in eine Gartenmauer geschleudert, schreiben die Beamten in ihrem Bericht. Der 62-Jährige zog sich Schürfwunden zu, der 31-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 20 Personen vor Ort, es entstand ein Schaden von etwa 50000 Euro. (pm)

