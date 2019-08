11:07 Uhr

Mann verursacht Unfall weil ein Vogel gegen den Kühlergrill fliegt

Wie die Polizei berichtet, ist der 21-Jährige erschrocken. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro beziffert.

Als am Sonntagmorgen ein 21-jähriger Autofahrer gegen 9 Uhr die Bundesstraße 29 von Bopfingen in Richtung Aalen gefahren ist, flog ihm kurz vor Ortsbeginn Aufhausen ein Vogel gegen den Kühlergrill. Der Mann erschrak wie die Polizei am Montag berichtet, wich reflexartig aus und streifte leicht die Schutzplanke. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Ob die Schutzplanke beschädigt wurde, muss noch ermittelt werden, teilt die Polizei weiter mit. RN

