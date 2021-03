10:38 Uhr

Mann verweigert Drogen-Schnelltest bei Nördlinger Verkehrskontrolle

Die Polizei hält einen Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen an. Sie wollen einen Drogen-Schnelltest durchführen, den der Mann verweigert.

Ein 45-Jähriger wurde bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen positiv auf Drogen getestet. Wie die Polizei mitteilt, zeigte der Autofahrer bei der Kontrolle in der Wemdinger Straße am Dienstagnachmittag Anzeichen für Drogenkonsum. Der Mann verweigerte den Schnelltest und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde m 45-Jährigen untersagt, er muss mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen. (pm)

