Mann wehrt sich gegen Strafe wegen Nunchaku-Besitz: "Das ist ein Spielzeug"

Plus Bei einer Durchsuchung findet die Polizei bei einem Mann aus dem Ries ein Nunchaku. Der Angeklagte beharrt darauf, dass es sich um ein Spielzeug handle.

Der Angeklagte ist überzeugt von dem, was er sagt, seine Stimme ist fast schon flehentlich. „Herr Richter, das ist doch kein richtiges Nunchaku, das ist aus Plastik und wiegt 200 Gramm“, sagt der Oettinger. Selbst sein Neffe habe damit gespielt. "Das ist ein Spielzeug", sagt der Mann. Für den Besitz bekam der Mann bereits eine Geldstrafe von 3600 Euro. Doch damit ist er nicht einverstanden, legte Einspruch ein. So eine hohe Strafe für ein Spielzeug will er nicht zahlen.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft dem Mann vor, eine verbotene Waffe besessen und damit gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im vergangenen Jahr wurde der Gegenstand bei ihm gefunden, außerdem ein Rauchgerät für den Drogenkonsum.

Der Mann hat das Nunchaku bei Amazon bestellt

Der Angeklagte ist kein Unbescholtener, hat sechs Einträge im Bundeszentralregister. Doch der Großteil davon liegt schon eine Weile zurück, weshalb Richter Niclas Pfeil nur einen Teil davon verliest. So bekam er 2009 eine Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Führen einer Schusswaffe, zunächst auf Bewährung, die wurde aber widerrufen. Zudem hat der Mann einige Jahre später gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Drei Jahre und acht Monate saß er im Gefängnis – doch seitdem befinde er sich auf einem guten Weg, wie der Angeklagte und sein Bewährungshelfer vor Gericht sagen.

Alle Drogentests, die der Mann absolvierte, fielen negativ aus. Regelmäßig muss sich der Angeklagte bei der Polizei melden, das mache er auch dann, wenn sein Bewährungshelfer vergisst, ihn daran zu erinnern. Zudem hat der Oettinger einen festen Job. Doch nun dieser Vorfall. 2017 habe er das Teil bei Amazon bestellt und es im Laufe der Zeit vergessen. Im Schrank habe es gelegen und Staub angesetzt. Der Angeklagte bittet, dass Richter und Staatsanwalt sich das Nunchaku doch einmal anschauen sollen, doch das gestaltet sich schwierig: Es liegt in der Asservatenkammer in Augsburg.

Das Nunchaku fällt unter das Waffengesetz - auch wenn es auch Plastik ist

Der Polizist, der den Fall betreut, hatte das Nunchaku zwar einmal in der Hand, konnte sich aber nicht mehr genau daran erinnern, wie es beschaffen war. „Er hat aber auch damals schon gesagt, dass es nur ein Spielzeug ist“, sagt der Polizist. Richter Pfeil fragt, ob das Teil unter das Waffengesetz falle, der Polizeibeamte bejaht.

Staatsanwalt Daniel Kulawig hält dem Angeklagten zugute, dass er den Besitz des Nunchakus eingeräumt habe. Üblicherweise gehe die Staatsanwaltschaft nicht mit dem Strafmaß herunter, wenn jemand Einspruch gegen eine Entscheidung einlege. In diesem Fall gebe es angesichts der Umstände eine Ausnahme. „Zum Verständnis: Der Besitz ist auch strafbar, wenn man es kaufen kann.“ Zwar seien die Griffe des Nunchaku aus Plastik, doch mit der Kette könne man jemanden erdrosseln und müsse es als Waffe betrachten. Der Angeklagte hätte sich über diese Waffe im Internet informieren können.

Kulawig fordert eine Geldstrafe von 3000 Euro, doch in seinem Urteil geht Richter Pfeil noch weiter herunter, auf 1600 Euro. Er rechnet dem Angeklagten vor allem sein mustergültiges Verhalten nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis an. „Sie haben die Bahn eingeschlagen, die wir haben wollten“, sagt Pfeil. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

