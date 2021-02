vor 16 Min.

Mann zahlt in Nördlingen nicht fürs Tanken

In Nördlingen tankt ein 20-Jähriger sein Auto. An der Kasse zahlt er nur für eine Kleinigkeit.

Ein 20-Jähriger hat am Sonntagnachmittag sein Auto getankt, ohne anschließend die Rechnung zu begleichen. Nach Polizeiangaben tankte der Mann sein Auto an der Tankstelle an der Carl-Heuchel-Straße voll, bezahlte nur eine Kleinigkeit an der Kasse und fuhr anschließend davon. Der 20-Jährige muss nun die Rechnung in Höhe von rund 70 Euro nachzahlen und erhält eine Strafanzeige. (pm)

