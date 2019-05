23:31 Uhr

Margot Käßmann in Nördlingen

Die bekannte Theologin begeistert in der St. Georgskirche von Nördlingen

Die einstige Landesbischofin von Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Margot Käßmann trug sich am Donnerstag Abend im Nördlinger Rathaus in des goldene Buch ein, bevor sie nebenan in der überfüllten St. Georgskirche auf Initiative des Evangelischen Bildungswerkes Donau-Ries und von Bücher Lehmann aus ihrem aktuellen Buch „Geschwister der Bibel“ las. Anhand von Kain und Abel, Loths Töchtern, Leah und Rahel, Miriam, Moses und Aaron, den Geschwistern von Jesus sowie Maria, Martha und Lazarus stellte sie dar, wie zeitlos und umfassend Geschwisterkonflikte sind, welche Leistungen möglich sind und welches Leid überwindbar ist, wenn die große Lebensaufgabe erfüllt wird, das geschwisterliche Band um jeden Preis in jeder Situation zu halten. Über 500 Zuhörer zollten ihr großen Applaus. hum

