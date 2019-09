Marion Drexler macht musikalisches Gehirntraining

Plus Die Musik-Geragogin Marion Drexler findet verlorene Zugänge zu alten Menschen. Ihre Musikstunde legte sie aus einem bestimmten Grund vom Nachmittag auf den Vormittag.

Marion Drexler, unter anderem Musiklehrerin an der Rieser Musikschule in Nördlingen, nutzt systematisch ein kleines Phänomen der Gehirnstruktur: Musik und Gesangstexte sind in einem eigenen Areal abgespeichert. Oft ist dieses Areal noch zugänglich, wenn vieles andere schon verschüttet wurde, im Extremfall von Demenz. Dann kommen auf wunderbare Weise Sprache und Erinnerungen wieder, lethargische alte Menschen leben wieder auf.

Marion Drexler selbst liegt die Musik im Blut: Ihr Großvater war Orchestermusiker, die Mutter Pianistin, im Kindergarten spielte sie Blockflöte und in der Grundschule Klavier. Sie studierte zuerst Latein und Theologie für Lehramt am Gymnasium, dann fand die Leidenschaft doch ihren Weg – auf der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl, wo sie aufwuchs und noch lebt. Dort studierte sie Musikwissenschaften und Musikerziehung.

Menschen können durch Musik Erinnerungen aktivieren

Als Musiklehrerin ist sie vielerorts aktiv, unter anderem an der Rieser Musikschule. In Nördlingen verknüpften sich zwei ihrer Vorlieben: Fasziniert davon, wie ausgefüllt das geistige Leben ihres Großvaters bis zum 90. Lebensjahr war, spielte sie immer wieder in Altenheimen, um den Menschen dort Impulse und Vergnügen zu vermitteln. Als sie von einem Angebot des Verbandes Bayerischer Sing- und Musikschulen las, der eine Ausbildung in Musik-Geragogik, also musikalischer Alterspädagogik anbot, erwarb sie 2014 das Zertifikat dafür. Seitdem bereichert sie einmal monatlich im Nördlinger Altenheim St. Vinzenz das Leben von zwölf bis 20 Senioren. Beide Seiten machen dabei faszinierende Erfahrungen: Menschen, die aufgrund von Demenz gar nicht mehr an der Gemeinschaft teilnehmen können und das Sprachvermögen verloren haben, finden Zugang zu den Liedern ihrer Kindheit und Jugend, auf diesen Erinnerungs-Kanälen aktivieren sich auch die Liedtexte und sie können sich plötzlich wieder artikulieren. „Dann geht die Sonne in ihren Gesichtern auf“, sagt Marion Drexler und strahlt selbst.

Dieses wunderbare Erlebnis baut sie durch Assoziationen aus. Zum Beispiel bei dem Lied „Spannenlanger Hansel, apfeldicke Dirn“. Die Geragogin fragt, ob es in der Kindheit zu Hause einen Birnbaum gab und die Senioren beschreiben seinen Standort. Sie lässt den bildhaften Text in Gesten nachahmen, aktiviert das Bewegungsbewusstsein. Das wiederum wird verstärkt, indem sie Musikinstrumente verteilt, vom Xylofon über Klanghölzer oder Glocken bis zum Tamburin, mit denen die Gruppe sie auf ihrer Gitarre begleitet.

Sie verlegte ihre Musikstunde auf den Vormittag

Irgendwann verlegte sie ihre Musikstunde vom Nachmittag auf den Vormittag, damit die positive Wirkung länger anhalte: „Das Erlebnis wirkt lange nach und die Senioren sind den ganzen Tag über ganz anders drauf.“ Auch in Wallerstein arbeitet sie mit einer Gruppe von Senioren, die noch etwas fitter ist; hier verfolgt sie einen anderen Ansatz, der eher präventiv ausgerichtet ist: „Niemand ist unmusikalisch“, sagt sie und mit Musik lasse sich Demenz vorbeugend aufhalten. Hier wendet sie anspruchsvollere Übungen an, wie ein Rhythmus-Spiel im Kreis, das höchste Konzentration erfordert und somit effektives Gehirntraining darstellt. In allen Fällen hat Marion Drexler ihr Ziel erreicht: „Ich will den Leuten noch eine glückliche, schöne Zeitspanne schenken.“