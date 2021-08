Marktoffingen

vor 32 Min.

Braucht es auf dem Dorf ein Hundeklo?

In Oettingen gibt es bereits Hundeklos, hier am Eingang zum Wörnitzfreibad, wo das Herrchen von Floki (Bild) dessen Hinterlassenschaften in den Müll werfen kann. In Marktoffingen wurde im Gemeinderat über solch eine Hundetoilette diskutiert.

Plus In Marktoffingen beschweren sich Bürger über die Hinterlassenschaften von Hunden, die in der Gemeinde herumliegen. In den Städten im Ries gibt es Hundeklos - in Nördlingen sogar jede Menge.

Von ANN-Kathrin Wanger

Mehrere Einwohner und Einwohnerinnen aus Marktoffingen haben sich bei Bürgermeister Helmut Bauer beschwert: Sowohl über die Hinterlassenschaften von Hunden als auch über die dafür vorgesehenen Tüten zur Entsorgung, die immer mehr im Dorf zu finden seien. Auch zwei Hundebesitzer sind auf Bauer zugekommen. Sie wünschten sich eine Hundetoilette, wie der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung sagte. So müsse man nicht immer eine Tüte mitnehmen und diese bis nach Hause tragen. Im Rat wurde nun darüber debattiert, ob Hundetoiletten im Dorf aufgestellt werden sollen – in den Städten im Ries gibt es sie bereits.

