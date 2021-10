Marktoffingen

vor 36 Min.

Marktoffingen: Blitzer soll eine Woche lang stehen

In Marktoffingen wird eine Woche lang geblitzt.

Plus Eine verdeckte Verkehrszählung in Marktoffingen hat ergeben: Viele Autofahrer sind zu schnell. Jetzt wird eine Woche lang ein Blitzer installiert, teilt Bürgermeister Helmut Bauer mit.

Von Matthias Link

Wegen der zahlreichen Geschwindigkeitsüberschreitungen wird in Marktoffingen eine halbstationäre Radarkontrolle aufgestellt werden. Das teilte Bürgermeister Helmut Bauer in der Gemeinderatssitzung am Montag mit. Der Beschluss hierzu war bereits im August gefasst worden. Seit Ende September liege nun auch das Einverständnis der Polizei vor.

