Marktoffingen kommt ohne neuen Kredit durchs Jahr 2021

Plus Marktoffingen plant heuer einen Haushalt ohne Neuverschuldung. Die Dorferneuerung von Minderoffingen bleibt weiter das größte Projekt der Gemeinde.

In die Dorferneuerung von Minderoffingen investiert die Gemeinde Marktoffingen bereits seit 2020 das meiste Geld, das ändert sich auch 2021 nicht. Dieses Jahr sollen dort weitere Kanäle saniert werden. Die Baumaßnahme zieht sich noch in das kommende Jahr und ist eine von mehreren Investitionen im Haushalt, der rund 6,7 Millionen Euro umfasst. Trotz des großen Projekts muss die Gemeinde keinen neuen Kredit aufnehmen.