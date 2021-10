Schild umgebogen: Gefahr für Verkehrsteilnehmer

In Marktoffingen biegen Unbekannte zwei Verkehrsschilder um. Der Sachschaden ist dreistellig.

Ein Verkehrszeichen ist in der Nacht auf Sonntag, gegen 1 Uhr, in Marktoffingen umgebogen worden. Wie die Polizei mitteilt, ragte es daraufhin gefährlich in die Straße. Das Schild befand sich in der Hauptstraße.

Ein weiteres, genauso umgebogenes Verkehrszeichen, wurde in der Straße „Im Gäßle“, etwa 100 Meter weiter, festgestellt. An beiden Verkehrszeichen entstand Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 09081/29560. (pm)