Schwächeanfall: Frau kommt von Fahrbahn ab

Wegen einer Kreislaufschwäche hat eine Autofahrerin in Marktoffingen die Kontrolle über ihr Auto verloren und sich dabei überschlagen.

Ein Unfall hat sich am Montag, gegen 12.25 Uhr, in Marktoffingen ereignet. Eine 73-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der B25 in Richtung Fremdingen, als sie kurz nach Marktoffingen plötzlich alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie es im Polizeibericht heißt.

Der Pkw fuhr die Böschung herunter und überschlug sich dabei mehrfach, kam aber auf den Rädern wieder zum Stehen. Ein 69-jähriger Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfall und leistete sofort Erste Hilfe.

Die Frau wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau erlitt während der Fahrt vermutlich eine Kreislaufschwäche und verlor deshalb die Kontrolle über den Pkw. (pm)