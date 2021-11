Unfall auf der B 25: Zwei Personen verletzt

Die 18 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers wird leicht am Kopf verletzt.

Bei einem Unfall am Samstag sind zwei Personen verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Mann aus dem Ries fuhr auf der Kreisstraße, von Baden-Württemberg kommend, in Richtung Marktoffingen. Die Straße quert die B 25. Dort übersah er den Pkw eine 39 Jahre alten Mannes aus Baden-Württemberg, der auf der B 25 in Richtung Fremdingen fuhr. Der 22 Jahre junge Mann hätte die Vorfahrt des anderen beachten müssen, so die Polizei in ihrem Bericht.

Beide Verletzten werden ins Nördlinger Krankenhaus gebracht

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 18 Jahre alte Beifahrerin des Verursachers leicht am Kopf verletzt, der 39-Jährige an der Hand. Beide Verletzten wurden ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. (pm)