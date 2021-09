Verdeckte Verkehrsmessung zeigt: Zu viele Raser auf B25 in Marktoffingen

Plus Eine verdeckte Verkehrsmessung in Marktoffingen macht Handlungsbedarf deutlich. Anwohner klagen über die Lärmbelastung.

Die B25 durch Marktoffingen verleitet zum Rasen. Viele Verkehrsteilnehmer tun sich offenbar schwer damit, nicht schneller als 50 Stundenkilometer zu fahren. Das zeigt eine verdeckte Verkehrszählung mit Geschwindigkeitsmessung, die vom 16. bis 22. Juni auf Höhe des Holderwegs rund um die Uhr durchgeführt wurde und deren Ergebnisse Bürgermeister Helmut Bauer im Gemeinderat präsentiert hat. Wie genau sehen die aus?