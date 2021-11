Zu schnell im Nebel: Auto schleudert über die B25

Weil sie im Nebel zu schnell unterwegs gewesen sein sollen, hat ein 18-Jähriger mit seinem jungen Beifahrer einen Unfall verursacht. Der Mann konnte an der Kreuzung auf die B25 nicht mehr halten.

Weil ein 18-Jähriger im Nebel zu schnell gefahren ist, hat sich am Samstagmorgen ein Unfall bei Marktoffingen ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann auf der Kreisstraße DON5 von Unterwilfingen kommend in Richtung Marktoffingen. An der Kreuzung zur Bundesstraße 25 wollte er nach links in diese abbiegen. Wegen des starken Nebels und nicht angepasster Geschwindigkeit soll der 18-Jährig die Kreuzung zu spät gesehen haben und habe deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Die Polizei berichtet, dass er mit seinem Beifahrer über die Kreuzung geschleudert sei, einen Wegweiser gestreift habe und auf der Abfahrt in Marktoffingen zum Stehen gekommen sei.

Junge Menschen haben bei Unfall in Marktoffingen Glück

„Glücklicher Weise wurden weder er noch sein 13-jähriger Beifahrer bei dem Unfall verletzt“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Jedoch entstand an seinem Auto ein massiver Frontschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3100 Euro. (pm)