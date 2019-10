Martina Schwarzmann in Nördlingen: Direkt aus dem Leben

Plus Die Kabarettistin begeistert mit einem bayerisch-deftigen Auftritt die 1500 Besuchern in Nördlingen. Zwischen „Staubwuggerln“ und „Weiber-Stammtisch“.

Ginge es rein um die Fülle an alltäglichen Kuriositäten und Katastrophen, dann könnte wohl jede Hausfrau und Mutter von vier kleinen Kindern ein abendfüllendes Kabarettprogramm bestreiten. Allerdings beherrscht dies wohl keine so originell und witzig wie Martina Schwarzmann. Die oberbayerische Kleinkünstlerin präsentierte ihr aktuelles Programm „Genau richtig!“ in Nördlingen und begeisterte damit die 1500 Besucher in der ausverkauften Hermann-Keßler-Halle.

Einmal mehr geht es in Martina Martina Schwarzmann Liedern, Gedichten und Texten – natürlich durchgängig in bayerischer Mundart – um die lustigen und tragischen Dinge des täglichen Lebens. Und davon gibt es mehr als genug für die Ehefrau eines Bio-Bauern mit großer Familie („vier minderjährige Mitbewohner“). So wird in „Nix wia weg“ beschrieben, dass ein zügiger Abgang im Schwimmbad oder am Spielplatz mitunter recht vorteilhaft ist. Oder wie man Kindergeschrei geschickt als Abwehrtaktik gegen unliebsame Anrufe einsetzen kann.

Tiefe Einblicke in das Eheleben ihrer Freundinnen

Ablenkung findet die gestresste Mama in ihrem „Weiber-Stammtisch“, wie sie in „So sans, die Männer“ besingt. Dies ermöglicht oft tiefe Einblicke in das Eheleben der Freundinnen, etwa welche Aussagekraft dem neuen Thermomix der Susi zuzuschreiben ist. Sich selbst zwingt die Sängerin inzwischen zu mehr Gelassenheit und Toleranz („Da oane macht’s a so, da ander a so“), mit denen sie zum Beispiel den „Staubwuggerln“ hinter der Klotüre begegnet.

Es wirkt so unverfänglich, wie Martina Schwarzmann auf der Bühne sitzt und im unprätentiösen, natürlichen Plauderton zum Publikum spricht. Doch die scheinbar harmlosen Texte haben es in sich: satirisch, kritisch, wortgewandt und teils messerscharf seziert die Kabarettistin ihre persönliche Erlebenswelt. Und sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie ihre Aversion gegen das Fensterputzen zum Ausdruck bringt („Haushalt: never ending Scheißdreck“) oder von der Gründung einer Punk-Band träumt: den „heißen, weißen Radi-Soizern“ als Gegenentwurf zu den „Red Hot Chili Peppers“.

Fast zwanzig Jahre bringt Martina Schwarzmann inzwischen bayerische Wesensart auf die Bühne. Seit ihrem ersten TV-Auftritt in Ottis Schlachthof (2004) ging ihre Karriere stetig nach oben, ihre Konzerte sind auch außerhalb Bayerns regelmäßig ausverkauft. Folgerichtig hat sie unter anderem mit dem Bayerischen (2007) und Deutschen Kabarettpreis (2008), dem „Salzburger Stier“ (2013) und der „Bayerischen Sprachwurzel“ (2017) praktisch alle einschlägigen Auszeichnungen abgeräumt.

Stoff aus dem bayerischen Mikrokosmos

Trotz der vielen Bühnenjahre scheint der Kabarettistin der Stoff in ihrem bayerischen Mikrokosmos nie auszugehen. Von den schier unendlichen Tücken der Kindererziehung bis zu verletzten Zehen des Ehemanns, von den ersten Krampfadern bis hin zu peinlichen Sanifair-Pannen – alles wird mit reichlich schwarzem Humor vermischt und kabarettistisch aufbereitet. Musikalisch reicht das Spektrum vom ironisch untermalten Liebeslied „Wenn du net da bist“ bis zum anarchischen „psychodelischen Hupfball-Road-Movie“. Und wenn zwischen Robert und Sabine „nix mehr lafft“, dann gerät der Refrain schon mal deftig, so wie in „Wer vögeln will, muss freundlich sein“.

Garniert mit einer bemerkenswerten Gesangs-Einlage der „Praktikantin Moni“ zeigt Martina Schwarzmann in Nördlingen einmal mehr herrlich-erfrischendes Musik-Kabarett. Auch wenn der zweite Teil des fast dreistündigen Auftritts einige Längen aufweist, kann sie sich auf die Qualität ihrer Lieder und Texte verlassen: mal kraftvoll und respektlos, mal hintersinnig und subtil, aber stets witzig, pfiffig und frech.

So muss man als Schlussbewertung einfach nur den Titel des in Nördlingen gezeigten Programmes zitieren: „Genau richtig!“