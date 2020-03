vor 25 Min.

Maschinenbrand in Bopfingen: Mehrere Millionen Euro Sachschaden

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Was der mutmaßliche Auslöser des Brandes war.

Vermutlich ein technischer Defekt hat in Bopfingen einen folgenschweren Brand ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, war am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr eine Produktionsmaschine einer Firma in der Kirchheimer Straße in Brand geraten. Das Feuer konnte von mehreren Feuerwehren aus Bopfingen und den zugehörigen Ortsteilen gelöscht werden, zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Den Ermittlern zufolge entstand kein Personenschaden, der Schaden an der Maschine belaufe sich jedoch auf mehrere Millionen Euro. Den am Gebäude entstandene Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 100.000 Euro. RN

