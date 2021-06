Ries

Masken im Unterricht: "Anstrengend"

In den Innenräumen herrscht an bayerischen Schulen weiterhin Maskenpflicht, auch wenn dies für Schülerinnen und Schüler anstrengend ist. So sagen es die Kinder zweier achten Klassen am Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen.

Plus Unter der Maske kann es ganz schön heiß werden, vor allem bei den aktuellen Temperaturen. Jetzt wurde die Maskenpflicht an Schulen etwas gelockert. Was sagen Schüler, Eltern und Lehrer im Ries dazu?

Die Klassen 8b und d am Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium haben Französischunterricht. Dass Maske masque auf Französisch heißt, wird vermutlich spätestens seit dem vergangenen Sommer Einzug in den Unterricht gehalten haben. Auf die Frage, wie es denn so ist mit der Maske im Unterricht, erschallt die Antwort nahezu einhellig: „Anstrengend.“ Wie sagen Lehrer, Schulleiter und Schüler zur aktuellen Regel?

