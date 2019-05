vor 48 Min.

Mathe-Abi zu schwer? Im Ries gibt es geteilte Meinungen

Ein Bild aus dem vergangenen Jahr zeigt Schüler am AEG beim Matheabitur. In diesem Jahr beschwerten sich Schüler über die Aufgaben.

Schüler starten in Bayern eine Petition, weil die Abiturprüfung in Mathematik zu schwer gewesen sein soll. Ein Fachbetreuer in Oettingen sagt, dass die Aufgaben schon seit Jahren immer anspruchsvoller werden.

Von Jan-Luc Treumann und Verena Mörzl

59.000 Schüler haben bis Redaktionsschluss unterschrieben. Sie haben eine Petition im Internet unterzeichnet, die das Ziel hat, den Notenschlüssel für das Mathematikabitur zu senken. Zu schwer seien die Aufgaben gewesen, zu textlastig – das ist der Vorwurf, den die Schüler erheben. In Bayern ist Mathematik ein verpflichtendes schriftliches Abiturfach.

Wie sieht das an den Gymnasien im Ries aus? Jürgen Christ ist Fachbetreuer Mathematik am Theodor-Heuss-Gymnasium und sagt: „Das Abitur war wie die vergangenen Jahre. Ich fand die Aufgaben fair.“ Schulleiter Robert Böse kann den Vorwurf der Textlastigkeit nicht nachvollziehen: „Das sind Abiturienten, das kriegen die schon hin. Die Mathelehrer haben das durchgerechnet und haben gesagt, dass das durchaus im Rahmen sei. Manches war schwerer, manches leichter.“

Auf Nachfrage hätten ihnen einige Schüler nach dem Abitur gesagt, dass die Aufgaben in Ordnung gewesen seien. Der Schulleiter des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen, Günther Schmalisch, versteht die Aufregung nicht: „Es war nichts dran, was nicht behandelt wurde. Die Texte waren länger als sonst, aber die Aufgaben waren nicht schwieriger.“ Marlin Schmitz ist Schülersprecherin am AEG und sagt: „Ich habe mit einem Abiturienten gesprochen, der meinte, es war angemessen.“

Die Meinungen der Schüler sind geteilt

Eine Schülerin, die anonym bleiben möchte, sagt gegenüber unserer Zeitung: „Die Aufgaben waren gut lösbar, wenn man sich ordentlich vorbereitet hat. Das Abitur bedeutet einen hohen Bildungsabschluss, das kann nun mal nicht jedem leicht fallen.“ Eine andere Schülerin meinte, dass das Niveau der Aufgaben schnell anstieg: „Der Analysis B- Teil war insgesamt sehr textlastig, sodass ich es aufgrund der Zeit schwer hatte, die Zusammenhänge zu verstehen.“ Sie habe sich täglich mit einem privaten Nachhilfelehrer vorbereitet: „Ich bin enttäuscht, wohl nicht über die Mindestanforderungen hinauszukommen.“ Einer, der Mathe als sein bestes Fach bezeichnet, fand die Zeit ausreichend.

Im Aufruf der Petition heißt es, dass das Niveau in den vergangenen Jahren sehr unterschiedlich gewesen sei. Der Fachbetreuer für Mathematik am AEG, Martin Graf, sieht das nicht so: „Seit 2016 gibt es die Tendenz, dass das Abitur immer schwerer wird, das ist nichts Neues. Es war wie die letzten Jahre auch schon.“ Nach dem Abitur habe er mit einigen Schülern gesprochen, es seien die üblichen Reaktionen gewesen. Die Aufgaben seien textlastig, bestätigt Graf. „Das ist seit dem G8 so, dass es bei den Aufgaben mehr Realitätsbezug gibt“, sagt der Fachbetreuer. Denn früher sei der Mathematik vorgeworfen worden, dass es zu wenig Bezug zur Realität gebe.

Graf hinterfragt aber grundsätzlich den Lernaufwand der Schüler für das Abitur in Mathematik. Aufwand und Ertrag würden nicht übereinstimmen. Wie die aktuellen Abiturprüfungen ausfallen, werde man abwarten müssen: „Ob es eklatante Abweichungen zu den Vorjahren gibt, kann man erst nach der Korrektur sagen.“

