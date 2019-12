17.12.2019

Mayer von der Wallersteiner PWG nominiert

Kandidaten für den Gemeinderat

Die Parteifreie Wählergruppe (PWG) Wallerstein hat Joseph Mayer als ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt nominiert. Zudem hat die PWG ihre Kandidaten für den Gemeinderat festgelegt.

Georg Mai, Ortsvorsitzender der PWG, verwies laut einer Pressemitteilung darauf, dass Mayer nun schon seit fast 18 Jahren der erste Bürgermeister der Marktgemeinde Wallerstein sei und in diesen Jahren ein Rathauschef für alle Bürger gewesen sei. Er habe mit den Gremien viele Maßnahmen durchgezogen. Durch ihn habe Wallerstein in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen. Deshalb sei es auch keine Frage, dass Mayer auch zum vierten Mal als Bürgermeisterkandidat der PWG für die Wahl am 15. März 2020 nominiert werden solle. Mayer selbst sagte, dass man große Aufgaben einer Gemeinde nur gemeinsam bewältigen könne. Er verwies aber auch auf große Aufgaben in der Zukunft. Mayer dankte für die Arbeit der PWG-Gemeinderäte, die stets sachorientiert und ohne parteiliche Vorgaben für die Bürger der Marktgemeinde gearbeitet hätten. Die Nominierung Mayers erfolgte einstimmig.

Zur vorberatenen Gemeinderatsliste merkte Ortsvorsitzender Mai an, dass sie den Mitbürgern eine Gruppe von engagierten Wallersteiner Frauen und Männern anbiete. Auf der Liste böten sich langjährig bewährte PWG-ler gleichermaßen an wie auch neue und jüngere Gesichter. Die Liste sei einstimmig nominiert worden. (pm)

