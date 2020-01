vor 1 Min.

Medizinische Versorgung erhalten

Plus Beim Neujahrsempfang in Deiningen spricht Bürgermeister Wilhelm Rehklau über das Thema Gesundheit. Für die Gemeinde hänge diese an verschiedenen Faktoren.

Von Bernd Schied

Beim Neujahrsempfang am Montag in Deiningen stand das Thema Gesundheit im Mittelpunkt. Bürgermeister Wilhelm Rehklau legte in seiner gut 15-minütigen Ansprache vor knapp 100 Gästen dar, dass auch eine Kommune ihren Beitrag dazu leisten könne, die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden der Bürger zu fördern und entsprechende Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.

Rehklau sagte, aus medizinischer Sicht gelte es, die aktuelle Versorgung vor Ort mit einem Allgemeinarzt, einer Zahnärztin, einer Apotheke sowie Praxen für Physiotherapie und Logopädie zu erhalten und möglichst weiter auszubauen. Hinzu komme die örtliche Diakoniestation, die von der Gemeinde unterstützt werde und ebenfalls zum Wohle der Bevölkerung beitrage, so der Bürgermeister. Gesundheitsförderung betreibe aber auch die Grund- und Mittelschule, indem sie am Schulfruchtprogramm und am Coachingprogramm für Schulverpflegung teilnehme. Einen wichtigen Beitrag zum sozialen Wohlbefinden sieht Rehklau im städtebaulichen Bereich. Das Ziel sei, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu steigern und Barrieren abzubauen. Weiterhin könnten in Deiningen mit dem Innerortsbebauungsplan Rahmenbedingungen für ein intaktes Wohnumfeld geschaffen werden. Als ebenso wichtig in diesem Bereich beurteilt der Rathauschef soziale Netzwerke, die den Bürgern in bestimmten Lebenssituationen zur Verfügung stünden. „Solche Netzwerke gilt es auch in Zukunft zu fördern und zu unterstützen“, meinte Rehklau, der gleichzeitig die Nachbarschaftshilfen ausbauen und einen Seniorenbeirat etablieren will. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Um sich in einer Gemeinde wohlzufühlen, sei zudem ein intaktes Vereinsleben wichtig, an dem jeder teilnehmen könne. Dies sei das beste Mittel gegen Einsamkeit, die sich negativ auf die Gesundheit auswirke. Bei der ökologischen Betrachtung des Gesundheitsbegriffes dürfe der Klimawandel nicht außer Acht gelassen werden, fuhr der Bürgermeister fort. Hierbei gehe es ihm um eine alternative Energieversorgung, aber auch darum, wie die Bürger mit Umwelt und Natur umgingen. Dass Deiningen auf diesem Gebiet bereits einiges unternehme, machte Rehklau an Beispielen deutlich: Ökostrom für die Gemeinde, Nachpflanzung und Aufforstung im Gemeindewald, Energiecoaching in den gemeindeeigenen Liegenschaften oder die Ansaat von Blühwiesen und Blühstreifen auf den kommunalen Flächen. Der Rathauschef warb darüber hinaus für den politischen Diskurs, durch den die besten Lösungen für die Bürgerschaft gefunden werden können. Im Hinblick auf die Kommunalwahlen am 15. März warb er dafür, wählen zu gehen und damit die Demokratie zu stärken. In einem weiteren Referat stellte Rehklau die Pflegebedarfsprognose des Landkreises Donau-Ries vor. Das darin formulierte Ziel „ambulant vor stationär“ gelte es auch in Deiningen unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten umzusetzen. Einen Auftritt beim Neujahrsempfang hatten auch die Sternsinger der Grund- und Mittelschule, die mit ihrer Darbietung auf die schwierige Situation der Flüchtlinge im Nahen Osten, speziell im Libanon und in Syrien, aufmerksam machten. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung im Saal der Pizzeria Donau-Ries von der Deininger Jugendkapelle.

