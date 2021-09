Junge Frau wird bei Arbeitsunfall verletzt

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten wird eine junge Frau in Megesheim verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall ist in Megesheim am Samstag, gegen 14.20 Uhr eine junge Frau verletzt worden. Dem Polizeibericht zufolge sollte ein landwirtschaftlicher Anhänger aus einer abschüssigen Hofeinfahrt gerollt werden. Eine 20-Jährige sollte den Anhänger dazu an der Deichsel lenken. Der Anhänger nahm jedoch viel Fahrt auf, rollte schnell weiter. Die junge Frau quetschte sich die Hand zwischen dem Anhängemaul und einer Gartenmauer, gegen die der Anhänger prallte, massiv ein. Auf Grund der erlittenen Verletzungen musste sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach München eingeliefert werden. (pm)

