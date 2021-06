Starkbieranstich in Megesheim auf September verschoben

Der Verein Kraterkultur hofft, nicht noch ein Jahr ohne Kultur auskommen zu müssen. Der Starkbieranstich in Megesheim soll zum ersten Mal unter freiem Himmel stattfinden.

Der Verein Kraterkultur Megesheim teilt mit, dass die pandemiebedingt ausgefallene Veranstaltung, der Rieser Starkbieranstich, von März nun auf den September verschoben wird. Aufgrund der unsicheren Planungssituation hat sich der Verein außerdem dazu entschlossen, das diesjährige Festival „Der Krater bebt“ auf das nächste Jahr zu verschieben. Das Festival findet dann vom 29. bis 31. Juli 2022 statt.

Starkbieranstich in Megesheim 2021 für September geplant

Ein weiteres Jahr ohne Kultur ist für die Mitglieder von Kraterkultur Megesheim eine schwierige Vorstellung gewesen. Da Lachen, Schmunzeln und gemeinsames Erleben eben auch eine gute Medizin sind, plant der Verein, den Starkbieranstich am Wochenende vom 10. bis 12. September zum ersten Mal unter freiem Himmel vor der Mehrzweckhalle in Megesheim stattfinden zu lassen. Hier wird die Bühne für die „zwoi Riasr im Himmel“ bereitet. Sie werden dann ihren humoristischen Jahresrückblick zum Besten geben. Der genaue Ablauf und das weitere Rahmenprogramm wird derzeit erarbeitet. Um hier einen Neustart für die Kultur möglich zu machen, wird der Verein bereits erworbene Karten für den traditionellen Starkbieranstich bzw. auch für das Festival zurücknehmen. Man bittet daher, diese an den Vorverkaufsstellen zurückzugeben. Die Rückgabe der Karten kann ab dem 7. Juni erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein, bittet der Verein um direkte Kontaktaufnahme per Mail: tickets@derkraterbebt.de. Die bereits erworbenen Tickets können nicht für neue Veranstaltungen herangezogen werden.

18 Bilder Beim Megesheimer Starkbieranstich tobt die Halle Foto: Anton Kutscherauer

Aktuell finden auch Überlegungen statt, am Festival-Wochenende ebenfalls einen Tag Kultur anzubieten. Geplant ist hier ein kleines Konzert mit begrenzter Besucherzahl. Genauere Infos zu beiden geplanten Veranstaltungen werden im Laufe des Juni bekannt gegeben.

Als weiterer Programmpunkt in diesem Jahr soll am 8. Oktober Kabarett mit Markus Langer, bekannt als Sepp Bumsinger, stattfinden.

Der Verein hofft, auch in schwierigen Zeiten mit Kultur den Menschen ein Stück Normalität und schöne Erlebnisse schaffen zu können. Infos ab Juni auch unter www.derkraterbebt.de. (pm)

