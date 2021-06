Unbekannter beschädigt Gartenzaun und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Megesheim einen Gartenzaun beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag den Gartenzaun eines Anwesens in Megesheim beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Ein Anwohner teilte laut Polizeibericht am Samstag, gegen 23.30 Uhr mit, dass ein Unbekannter mit seinem Auto in den Gartenzaun eines Nachbarn gefahren und anschließend geflüchtet sei.

Am Unfallort konnten Teile des flüchtigen Fahrzeugs sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Fluchtfahnder der Verkehrspolizei Donauwörth geführt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. (pm)

Lesen Sie auch: