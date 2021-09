Wenn Rieser satirisch aus dem Himmel sprechen: Der Megesheimer Starkbieranstich 2021

Plus Beim Starkbieranstich in Megesheim blicken „Schorsch und Heiner“ satirisch von oben auf die Heimat: vom Donauwörther „Inzidenz-Bingo“ über Impfvordrängler bis zum Wallersteiner Wahlkampf.

Lange mussten sich die Fans des traditionellen Starkbieranstichs gedulden, der letztmals im März 2019 stattfinden konnte. Nach mehreren coronabedingten Terminverschiebungen war es nun endlich soweit, der „Rieser Bieranstich“ ging als Open-Air-Veranstaltung im Pausenhof der Volksschule Megesheim über die Bühne.