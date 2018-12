06.12.2018

Mehlprimeln treten in Kaisheim auf

Das Geigenensemble Radosov begleitet die Band

Das große Weihnachtsfest muss jedes Jahr gefeiert werden – eine schweißtreibende Sache vom Last-Minute-Geschenk bis zur Auswahl des Weihnachtsbaums. Da helfen in diesem Jahr die Mehlprimeln und das Geigenensemble Radosov mit. Sie erzählen alte Winterweisheiten und singen neue Weihnachtslieder. Beides untermalen die Mehlprimeln mit viel Satire. Das Geigenensemble Radosov bereichert das Programm mit Instrumentalmusik und begleitet die Mehlprimeln bei einigen ihrer weihnachtlichen Betrachtungen. Die Veranstaltungen finden statt am Mittwoch, 12. Dezember, Donnerstag, 13. Dezember, und Freitag, 14. Dezember, in der Kleinkunstbrauerei Thaddäus in Kaisheim. Beginn der Aufführung ist um 20 Uhr. Karten können unter Telefon 09099/9665766 reserviert werden. (pm)

