Mehr Briefwähler im Landkreis Donau-Ries als sonst?

Plus Fristen, Briefwahl, Coronavirus – am Sonntag wird gewählt. Wir haben bereits einen Blick auf die Briefwahlbeteiligung bis Donnerstagmittag geworfen und einige Infos zusammengestellt.

Die Kommunalwahlen am kommenden Sonntag, 15. März, stehen kurz bevor. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Ablauf, Fristen und dem Einfluss des Coronavirus’ auf die umfangreiche Wahl im Landkreis Donau-Ries.

Wer wird am Sonntag gewählt?

Fünf Landratskandidaten haben sich im Landkreis Donau-Ries zur Wahl gestellt. Außerdem haben die Parteien und Gruppierungen Kandidaten für den Kreistag aufgestellt. Weiter werden in den meisten Kommunen neue Bürgermeister bestimmt. In allen steht die Entscheidung über Gemeinde- oder Stadtrat an.

Wann und wo kann ich meine Stimme abgeben?

Wer direkt am Sonntag wählen möchte, kann dies in seinem zuständigen Wahllokal (siehe Wahlschein) tun. In Nördlingen selbst und seinen Stadtteilen stehen 31 Wahlstationen zur Verfügung. Gewählt werden kann am Sonntag von 8 bis 18 Uhr.

Ich möchte noch per Briefwahl wählen, welche Fristen gelten hier?

Spätestens bis zum heutigen Freitag, 13. März, müssen Anträge auf Briefwahl bei der Gemeinde vorliegen. Wer sich also jetzt noch für die Briefwahl entscheidet, sollte den Antrag am besten mündlich bei der Gemeinde stellen. Dann nämlich werden die Unterlagen sofort ausgehändigt, heißt es vom Landratsamt Donau-Ries. Um sicherzugehen, dass der ausgefüllte Wahlbrief noch rechtzeitig zur Wahl ankommt, sollten Wahlberechtigte ihn direkt in der Kommune abgeben. Dies ist bis Sonntagabend um 18 Uhr möglich. Wo genau der Brief abgegeben werden kann, lässt sich den Wahlunterlagen entnehmen.

Das Coronavirus macht auch vor dem Landkreis Donau-Ries nicht halt. Was ist, wenn ich am Wahltag tatsächlich erkrankt bin?

In diesem Fall könnten Betroffene kurzfristig per Briefwahl an der Kommunalwahl teilnehmen, heißt es vom bayerischen Innenministerium. Gleiches gilt auch für deren Kontaktpersonen. Die entsprechenden Anträge können Erkrankte – wie andere Erkrankte auch – notfalls noch bis um 15 Uhr des Wahltages bei den Gemeinden stellen oder stellen lassen.

Gibt es durch das Virus konkrete Auswirkungen auf die Wahl am Sonntag?

Allgemein ist die Briefwahlbeteiligung im Landkreis höher als bei Wahlen zuvor, sagt Simone Feldmeier, Wahlleiterin des Landkreises Donau-Ries. In Nördlingen etwa liegt die Briefwahlbeteiligung bisher bei rund 47 Prozent, in Oettingen bei rund 50 Prozent. Ob dies auch auf das Coronavirus zurückzuführen ist, darüber sind sich die Kommunen jedoch uneins. Auch geht das Landratsamt bislang nicht davon aus, dass Wahlhelfer am Sonntag ausfallen werden. Insgesamt werden alleine bei den Urnenwahlen mehr als 1100 Helfer landkreisweit im Einsatz sein.

Treffen die einzelnen Kommunen besondere Schutzmaßnahmen beim Wahlgang?

Natürlich sollen auch am Wahlsonntag die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. Heißt: gut Händewaschen vor und nach dem Wahlgang und etwa zwei Meter Abstand halten zu anderen. Besondere Schutzmaßnahmen würden indes nicht getroffen, sagt Feldmeier. Das bayerische Innenministerium hat zudem in einem Schreiben Hygienetipps an alle Gemeinden herausgegeben. Darin heißt es etwa, dass der Infektionsschutz immer Vorrang habe, auch vor wahlrechtlichen Bestimmungen.