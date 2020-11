vor 35 Min.

Mehr Geld für die Mehrzweckhalle in Kleinerdlingen

Das Gemeindezentrum mit der Sporthalle in Kleinerdlingen wird saniert. Die Außenanlagen werden teurer, aber dafür barrierefrei.

Von Robert Milde

Die Sanierung des Gemeindezentrums Kleinerdlingen mit der Sporthalle geht in den Endspurt und bislang läuft alles nach Plan. Mehr als 2,5 Millionen Euro sind nach einem Wasserschaden im Herbst 2017 für die Wiederinstandsetzung des Gebäudes vorgesehen. Im Januar dieses Jahres ist mit den Arbeiten begonnen worden, zu Beginn des kommenden Jahres sollen sie beendet sein. Zuletzt waren die Estricharbeiten in Höhe von über 50.000 Euro an die Möttinger Firma Lebkuchen vergeben worden.

Jürgen Eichelmann vom Hochbauamt der Stadt berichtete in der jüngsten Sitzung des Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschusses vom Fortgang der Sanierung. Vergleichsweise überschaubare 38.000 Euro seien bislang für die Außenanlagen vorgesehen gewesen, aber die möchte die Stadt jetzt aufstocken: Eine Umgestaltung der Grün- und Parkflächen mit Neupflasterung würde die Außenanlagen barrierefrei gestalten und die Möglichkeiten der Platznutzung verbessern.

Kleinerdlingen: Mehrkosten von rund 100.000 Euro

Weil an anderer Stelle Kosten eingespart werden konnten, seien dafür statt der berechneten 116.000 Euro lediglich etwa 100.000 Euro an überplanmäßigen Ausgaben notwendig, erläuterte Eichelmann. Ohne Debatte stimmten die Ausschussmitglieder zu.

