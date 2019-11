Mehr Geld für die Stadtbibliothek?

Plus Die Nördlinger Stadtbücherei will mehr bieten als bisher. Doch dafür brauchen die Verantwortlichen mehr Geld. Wie die Stadträte reagieren.

Manch einer mag bei dem Gedanken an eine Bibliothek dunkle stickige Räume und alte verstaubte Schmöker im Kopf haben. Wenn man die Stadtbibliothek in Nördlingen betritt, sieht die Realität anders aus: ein heller, offener Eingangsbereich, eine gemütliche Sitzecke, freundliches Personal an der Theke und vor allem viele bunte Zeitschriften und Bücher, die sich in den Regalen stapeln.

Kathrin Häffner leitet die Stadtbibliothek in Nördlingen seit zwölf Jahren. In dieser Zeit hat sie einige Veranstaltungsreihen, wie die Lesezwerge, den Kindertreff, die Bücherstrolche oder auch den „Rieser Nachmittag“ etabliert. Im vergangenen Jahr wurden laut Häffner 91 Veranstaltungen angeboten, zu denen etwa 2000 Besucher gekommen seien. „Bisher haben wir für die Veranstaltungen 3000 Euro im Jahr bekommen“, sagt Häffner. Für die Visionen, die sie hat, reicht diese Summe nicht aus.

Monate am neuen Konzept gearbeitet

Am Montag lud sie deswegen den Hauptausschuss des Stadtrates in die Stadtbibliothek ein, um ein ausgereiftes Bibliothekskonzept vorzustellen, das sie über Monate hinweg mit ihrem Team und Experten ausgearbeitet hat. „Die Strategie umfasst die nächsten fünf Jahre“, sagt Häffner. Ihre Zukunftsvision sei, einen Ort mit Atmosphäre, an dem kleine und große Menschen zusammenkommen, zu schaffen. Außerdem soll die Stadtbibliothek der „Kultur-Marktplatz“ Nördlingens sein. Häffner will die Ressourcen in den Bereichen Personal, Medienetat und Veranstaltungsetat erhöhen. Ein Kindertheater, wie es am Dienstagnachmittag stattfand, koste bereits 600 Euro. „Wir bieten zwar schon viel an, brauchen aber mehr Finanzen für die Veranstaltungen.“ Beispielsweise würde sie gerne mehr als nur eine Autorenbegegnung im Jahr anbieten, dass noch mehr Schulklassen diese Erfahrung machen könnten. Außerdem würde Häffner gerne für die fünften Klassen eine Rechercheeinführung bieten oder auch eine Interneteinführung für Kinder der vierten Klassen. Um die Qualität des Bestandes zu erhalten, sei auch die Erhöhung des Medienetats nötig. „Wir sollten etwas flexibler auf die technische Entwicklung reagieren können“, sagt Häffner. Beispielsweise mit einem Angebot an E-Book-Readern oder beliebten Hörspielfiguren für Kinder, „Tonies“ genannt. Als ihre Hauptzielgruppen nennt Häffner Schulen, Familien und Kindergärten. Sie appelliert an die Stadträte: „Wir, das Team, haben Ideen und möchten vieles umsetzen. Dafür brauchen wir aber Ihre Unterstützung.“

So reagieren die Stadträte

Bei den Fraktionsvorsitzenden scheint die Bitte angekommen zu sein. Oberbürgermeister Hermann Faul spricht von einer „berechtigten Hoffnung“ der Bibliotheksleitung. Thomas Knie (CSU) fand den Vortrag „unheimlich interessant“. Ihm sei vor Augen geführt worden, dass die Bibliothek mehr sei, als nur Bücher. Er ist sich sicher, dass man finanzielle Unterstützung bieten könne. Thomas Mittring (Stadtteilliste) sagt, dass die Punkte in der Präsentation sehr gut dargestellt wurden. Er denkt, man könne mehr Geld im Haushalt 2020 unterbringen. Johannes Ziegelmeir (PWG) findet die Idee gut, aus dem „Haus der Kultur“ auch ein Kulturzentrum zu machen. „Der Etat ist viele Jahre gleich geblieben, es leuchtet ein, dass da mehr gebraucht wird.“ Wolfgang Goschenhofer (Grüne/Frauenliste) meint, dass die Förderung der absolut richtige Weg sei. „Das Ziel ist großartig, die Initiative von Frau Häffner auch.“ Rita Ortler (SPD) versichert, dass von ihrer Fraktion die Zusage sowohl für eine halbe Stelle mehr als auch für den Zuschuss kommen werde. Vor allem die Förderung der Lesekompetenz aller Schüler sei wichtig, auch die Mittelschulen sollten in Zukunft mehr eingebunden werden.

