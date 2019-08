00:33 Uhr

Mehr Menschen ohne Job

Die Zahl der Arbeitslosen im Ries steigt an

Die Arbeitslosenquote im Ries lag im August bei 1,9 Prozent. Derzeit sind in der Region 598 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 81 mehr als im vorigen Monat und elf mehr als vor einem Jahr. Im Landkreis Donau-Ries sind insgesamt 1387 Menschen ohne Beschäftigung. Werner Möritz, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit in Donauwörth sagt: „Es ist Ferienzeit in Bayern und häufig sind auch die Personalchefs im Urlaub. Dementsprechend erfolgen weniger Neueinstellungen und anstehende Entlassungen werden oftmals vor Beginn der Haupturlaubszeit ausgesprochen.“

Den größten Anteil an der ansteigenden Arbeitslosigkeit haben die Agentur bei Jugendlichen bis unter 25 Jahren mit fast 45 Prozent verzeichnet. Das sind 30 junge Menschen mehr als vor einem Monat. Das Ende der schulischen oder beruflichen Ausbildungen bewirke den üblichen saisonalen Anstieg der Arbeitslosenzahlen, sagt Möritz: „Viele haben uns schon signalisiert, dass sie bereits eine Arbeitsstelle in Aussicht haben, ab Herbst eine weiterführende Schule besuchen oder ein Studium beginnen.“

Bei den Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 2,0 Prozent, das entspricht 220 Personen. 102 ausländische Personen und 50 Menschen mit Behinderung sind arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 bis 25 Jahren liegt bei 2,5 Prozent. Von den 598 arbeitslos gemeldeten Menschen waren am Stichtag 369 Personen (plus 63 zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit Nördlingen und 229 Personen beim Jobcenter Donau-Ries in Nördlingen (plus 18 zum Vormonat) gemeldet. Dem Arbeitgeberservice wurden im August 174 neue Stellen gemeldet.

Seit Jahresbeginn wurden von den Firmen 1057 Stellenangebote aufgegeben (162 weniger als im Vorjahreszeitraum). Aktuell sind 579 offene Arbeitsstellen im Ries gemeldet; im Landkreis sind es 1736 Stellen. Davon liegen bei rund 87 Prozent die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher, so die Pressemitteilung der Agentur für Arbeit. Der Anteil an Stellen, die von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen gemeldet sind, liegt bei 33,1 Prozent.

Für 1238 Stellen werden Beschäftigte in Vollzeit gesucht, 193 Stellen sind in Teilzeit gemeldet und bei 305 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. (pm)