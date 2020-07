06:00 Uhr

Mehr als 1000 Fahrgäste möglich: Wie geht es mit der Hesselbergbahn weiter?

Plus Es kostet Millionen, die Schienen und Bahnhöfe wieder nutzbar zu machen. Wer sich an eine solche Investition wagt, ist fraglich. Trotzdem soll die Idee verfolgt werden.

Von Barbara Wild

Eine neue Analyse für die Hesselbergbahn zwischen Nördlingen und Wassertrüdingen hat ergeben, dass 1020 Personen pro Streckenkilometer die Linie nutzen könnten (wir berichteten). Diese Zahl ist wichtig, denn nur bei 1000 Personen prüft die Deutsche Bahn, ob eine einmal stillgelegte Strecke auch wieder aktiviert werden kann. Der Grund dafür, dass eine neue Analyse diese Marke überschritten hat, sind wachsende Einwohnerzahlen, mehr Arbeitsplätze und zwei neue Bahnhalte, die – sollte die Bahn jemals wieder fahren – gebaut werden sollen.

Nachdem die erste wichtige Hürde nun genommen wurde, soll es weitergehen. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr und Technologie des Landkreises haben die Kreisräte die Entscheidung getroffen, dass die Bayerische Eisenbahngesellschaft beauftragt wird, zu klären, welche weiteren Schritte nun anstehen.

Für die Hesselbergbahn wären große Investitionen nötig

Problematisch ist bei der Strecke zum einen, dass sie nicht auf einen regelmäßigen Schienenverkehr ausgelegt ist. Der künftige Betreiber dieser Zugverbindung müsste also ordentlich Geld in die Hand nehmen, um die Schienen, Bahnhöfe, Bahnübergänge und Brücken zu sanieren.

Auch die Strecke zwischen Donauwörth und Nördlingen müsste optimiert werden. Denn die so wichtige Zahl von 1020 profitierenden Personen an der Hesselbergbahn-Strecke wurde unter der Voraussetzung errechnet, dass der Zug aus Donauwörth schneller fährt und damit potenziellen Passagieren Richtung Wassertrüdingen den Anschluss ermöglicht. Dafür müsste am Gleis gearbeitet werden.

Ebenfalls berücksichtigt, aber nicht realisiert, sind neue Bahnhöfe in Hainsfarth und im Gewerbegebiet von Nördlingen-Langenwiesen. Auch das kostet Geld. Und schließlich muss die Strecke nicht nur modernisiert, sondern auch unterhalten werden. Der Landkreis – zuständig für den ÖPNV – müsste dann den Zubringerverkehr mit Bussen sicherstellen.

Der Busverkehr hätte das Nachsehen

Eines war den Kreisräten klar: Gemeinden und auch der Landkreis können eine solche Investitionssumme – im Gespräch sind Zahlen zwischen 2,5 und 15 Millionen Euro – nicht stemmen. „Da steht noch einiges an Arbeit vor uns“, sagt Kreisrat Gottfried Hänsel (CSU), der der Strecke aber durchaus Charme abgewinnen könnte. Allerdings müsse klar sein, dass der Busverkehr dann das Nachsehen habe. Schließlich gelte der Grundsatz „Schiene hat Vorrang“.

Eva Lettenbauer, die zusammen mit ihren Kollegen der Grünen die neue Analyse angeschoben hatte, forderte, dass jetzt alle Ebenen zusammenarbeiten, um das Projekt weiterzubringen.

Landrat Rößle rechnete dagegen vor, dass ein Bus auf dieser Strecke etwa 25 Liter Diesel brauchen würde. „Die Diesellok braucht 100 Liter, es müssten also viermal so viel Personen mitfahren als mit dem Bus, damit sich das alles auch ökologisch rechnet.“ Die Strecke nach Wassertrüdingen ist nicht elektrifiziert.

