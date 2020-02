10:00 Uhr

Mehrere Verkehrsunfälle nach Schneefall im Ries

Wegen drei Kollisionen auf den Straßen musste die Nördlinger Polizei am Donnerstag ausrücken.

Gleich zu mehreren Zwischenfällen ist es am Donnerstagabend aufgrund des massiven Schneefalls im Ries gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll der Fahrer eines Räumfahrzeugs das Auto einer Frau übersehen und gerammt haben. Die Unfallgeschädigte war auf der Staatsstraße 2213 in Richtung Fessenheim unterwegs, als das Räumfahrzeug von links kommend einbog. Dabei stieß das Räumschild gegen die linke Seite des Autos. Es entstand ein Blechschaden von insgesamt 7000 Euro.

Riskantes Überholmanöver führt zu Verfolgung

In einem weiteren Fall berichten die Ermittler von einem 28-jährigen Autofahrer, der während eines riskanten Überholmanövers ins Schleudern geraten ist und einen Leitpfosten umgefahren hat. Der Fahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Staatsstraße 2221 zwischen Munningen und Oettingen unterwegs, als er drei vor ihm fahrende Fahrzeuge überholte und auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet. Dabei fuhr der 28-Jährige einen Leitpfosten um, der im Anschluss gegen das Auto eines nachfolgenden Zeugen prallte.

Anschließend nahm der Fahrer die Verfolgung auf und stellte den Unfallverursacher schließlich in Oettingen zur Rede. Am Auto des Zeugen entstand zwar kein Schaden, dennoch stellte er aufgrund der gefährlichen Verweise des 28-Jährigen Anzeige. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 in Verbindung zu setzen.

Frontal-Crash in Deiningen

Auch in Deiningen berichten die Ermittler von einem Verkehrsunfall : Ein 58-Jähriger Autofahrer ist in der Gottfried-Jakob-Straße mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen. Dies geschah, als der 58-Jährige an einem parkenden Auto vorbeifahren wollte und in den Gegenverkehr geriet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. DAHO

