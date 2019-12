vor 18 Min.

Meinungsaustausch mit der Ministerin

Plus Eine zehnköpfige Delegation aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen erklärt in Berlin Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ihre Sorgen und Nöte.

Landkreis/ Berlin Die Landwirte in Deutschland sind in Aufruhr. Die Proteste auf Bundes- und Landesebene häufen sich. Insbesondere wegen der geplanten Verschärfung der Düngeverordnung, die verhindern soll, dass das Grundwasser in den sogenannten „Roten Gebieten“ noch stärker mit Nitrat belastet wird, als es dort ohnehin schon ist. Künftig muss in diesen Gegenden die Stickstoffdüngung 20 Prozent unter dem eigentlichen Bedarf erfolgen. Auch das Ries ist bekanntlich als rotes Gebiet eingestuft. Damit stellen auch für die hiesigen Landwirte die neuen Bestimmungen eine große Herausforderung dar.

Vor diesem Hintergrund war dieser Tage auf Vermittlung des CSU-Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange eine zehnköpfige Delegation der Kreisverbände Donau-Ries und Dillingen des Bayerischen Bauernverbandes in Berlin bei Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, um ihr die Sorgen und Nöte der Landwirte in der Praxis nahezubringen. Geleitet wurde die Gruppe vom Donau-Rieser Kreisverbandsvorsitzenden Karlheinz Götz, der gegenüber den Rieser Nachrichtenvon einem guten Gespräch mit klaren Positionierungen sprach. Die Ministerin habe auf die Vorgabe der Europäischen Union bei den Düngevorschriften hingewiesen und die enormen Strafzahlungen (850000 Euro pro Tag) erwähnt, die zu leisten seien, wenn Deutschland die Nitratproblematik nicht in den Griff bekomme. Zur Erläuterung: Nach den neuen Bestimmungen ist es künftig nur noch bis zum 30. September erlaubt, Gülle und Mist auf Grünland und Felder auszubringen. Bisher war der 31. Oktober der letzte Termin. Bis 31. Januar bleibt die Ausbringung verboten. Viele Landwirte bringt dieser vorgezogene Termin jedoch in große terminliche und logistische Schwierigkeiten. Wenn die Gülle aus ihrer Sicht nicht mehr rechtzeitig auf alle Flächen kommen kann, muss sie den Winter über bis zum Frühjahr gelagert werden. Dafür seien zusätzliche Lagerkapazitäten nötig, die die Bauern mit hohem finanziellen Aufwand schaffen müssten. „Manche Kollegen können dies nicht leisten“, so Karlheinz Götz. Die Ministerin habe mit Verweis auf Brüssel deutlich erklärt, dass sie bei der Düngeverordnung wenig Spielraum habe, wenngleich sie für die Anliegen der Landwirte Verständnis gezeigt habe, sagte Götz weiter. Auf die Frage unserer Zeitung, welches Fazit er nach dem Gespräch im Landwirtschaftsministerium ziehe, meinte Götz: „Ich habe festgestellt, dass die Ministerin fachlich bis ins letzte Detail informiert ist und auch unsere Region kennt“. Ohnehin halte er kleinere Gesprächsrunden mit den zuständigen Stellen für viel effektiver als große mit 20 oder 30 Teilnehmern. Grundsätzlich betonte der Kreisobmann, dass die Landwirte trotz ihrer Kritik an vielen nationalen und europäischen Bestimmungen nicht „die ewig Gestrigen“ sein wollten. „Auch wir müssen uns verändern. Dazu brauchen wir die Mitwirkung der Bevölkerung“. Karlheinz Götz räumte auch Fehler ein, die Landwirte in den zurückliegenden Jahren gemacht hätten, ohne diese näher zu benennen. Darüber gelte es zu reden. Ihm und seinen Berufskollegen sei zudem „völlig klar“, dass die Nitrat-Problematik im Grundwasser gelöst werden müsse, wenngleich die Landwirtschaft dafür nicht alleine verantwortlich gemacht werden könne. (bs)

