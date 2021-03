10.03.2021

Mesnertag abgesagt

Treffen wegen Corona nicht möglich

Traditionell treffen sich die Mesnerinnen und Mesner der Dekanate Dillingen, Donauwörth und Nördlingen zum gemeinsamen Mesnertag in einem der Dekanate. Heuer war diese Zusammenkunft am Donnerstag, 18. März, in Hausen (Landkreis Dillingen) geplant gewesen. Im vergangenen Jahr hatten sich hierzu 95 Kirchendiener angemeldet. Auch heuer wäre mit einer ähnlichen Teilnehmerzahl zu rechnen gewesen. Da aber die derzeitigen Hygienevorschriften bei einer derartigen Zahl nicht umsetzbar und auch die Gaststätten noch nicht geöffnet sind, müsse der Mesnertag nach 2020 laut einer Pressemitteilung erneut abgesagt werden.

Als Zeichen der Verbundenheit lädt die Verbindungsperson Jürgen Tochtermann die Kolleginnen und Kollegen am Donnerstag, 18. März, um zehn Uhr zum gemeinsamen Mesnergebet ein. Dies kann in den verschiedenen Kirchen oder auch zu Hause gebetet werden. Wer es nicht zur Hand hat, kann es sich auf der Homepage des Mesnerverbandes der Diözese herunterladen (bistum-augsburg.de/Verbaende/Mesnerverband/Gebet). Durch das gemeinsame Gebet sind die Mesnerinnen und Mesner der einzelnen Dekanate zumindest in Gedanken verbunden. In der Regel beginnt zu dieser Zeit der Gottesdienst der Zusammenkunft. Tochtermann grüßt seine Kolleginnen und Kollegen herzlich und dankt ihnen für ihren Dienst in der nicht gerade leichten Zeit mit einigen Einschränkungen. Er hofft, sie baldmöglichst bei einem Treffen wieder persönlich begrüßen zu können. (pm)

