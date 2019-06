vor 19 Min.

Mess‘: Auszeichnung für Oberbürgermeister Hermann Faul

Der Oberbürgermeister wird vom Deutschen Schaustellerbund geehrt

Ein Fehltag auf der Mess’? Fast undenkbar für Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul. Nein, eher findet man den Rathauschef schon zur Mittagszeit auf der Kaiserwiese – und dann noch einmal am Abend. Seine Frau Brigitte muss in diesen Tagen oft auf ihn verzichten, sie meinte am Samstag schmunzelnd: „Ich wollte schon einen Wohnwagen kaufen.“ Die diesjährige Jubiläumsmess’ ist zugleich die letzte für Faul in seiner Funktion als Oberbürgermeister, bei der nächsten wird sein Nachfolger das Büro im Erker des Rathauses bezogen haben. Der Deutsche Schaustellerbund nutzte am Samstag die Gelegenheit und zeichnete Faul für seinen Einsatz und sein Engagement für die Mess’ aus.

Freier Eintritt für die Fahrgeschäfte

Im Festzelt Papert übergab Josef Diebold, der Vorsitzende des Deutschen Schaustellerbundes im Bezirk Schwaben, die Silberne Ehrennadel mit dem Halbkranz an Faul. Damit verbunden ist auch freier Eintritt in die zahlreichen Fahrgeschäfte, wie etwa die Wilde Maus. Diebold lobte Fauls Arbeit und wünschte sich, dass dieser die Flamme an den Nachfolger weitergeben werde. Gerade in Zeiten des doch anonymen Internets sei die Mess’ ein Ort, wo man sich trifft: „Das ist, was wir brauchen, das müssen wir am Leben erhalten.“

Faul sagte, als in Nördlingen geborener Bürgermeister habe er die Mess’ von seiner Kindheit an miterlebt. Später hatte er über seinen Beruf als Polizist eine direkte Verbindung zum Volksfest und seinen Beteiligten, seit 1990 durfte er als Stadtrat am Mess’-Umzug teilnehmen. Dass man miteinander auf die Mess’ gehe, sei, was das Fest auszeichne. Wenn er selbst, so Faul, in den vergangenen Jahren etwas zu der guten Bilanz beigetragen habe, dann habe er seinen Job gemacht, wie man ihn von ihm erwarte. (tiba)

