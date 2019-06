vor 43 Min.

Mess’: Gibt es nächstes Jahr einen bewachten Fahrrad-Stellplatz?

Wer mit dem Fahrrad zur Mess‘ fährt, findet oft keinen geeigneten Stellplatz. Was Oberbürgermeister Hermann Faul und Ordnungsamtschef Jürgen Landgraf dazu sagen.

Von Martina Bachmann

Lediglich einen kurzen Fahrradständer gibt es vor der Eisenbahn-Unterführung, hinter der die Nördlinger Mess’ beginnt. Und an dem gibt es abends keinen Platz für den eigenen Drahtesel mehr. Wo also das gute Stück festketten – zumal, wenn es sich um ein teures E-Bike handelt? Was Leser unserer Zeitung zudem stört: Auf der Baldinger Seite gibt es gar keinen eigenen Platz, an dem Räder abgestellt werden dürfen.

Bislang sei diese Kritik noch nicht an sie herangetragen worden, sagen Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul und Ordnungsamtschef Jürgen Landgraf. Der wiederum kennt bewachte Fahrrad-Stellplätze von anderen Festen, wo beispielsweise das Rote Kreuz oder ein Sicherheitsdienst auf die Räder aufpassen. „Dass wir da eine Lösung finden, ist kein Problem.“

Mess‘: Für den Stellplätz müsste die Stadt Geld verlangen

Oberbürgermeister Hermann Faul sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, er werde noch die Voraussetzungen für einen bewachten Fahrrad-Parkplatz schaffen. Bei der Mess’ 2020 selbst ist bereits Fauls Nachfolger im Amt, der im März gewählt wird.

Jedoch: Für solch einen Platz müsste man einen Obulus verlangen, etwa von einem Euro, sagen Landgraf und Faul. Schließlich wollen die Bewacher bezahlt werden – genauso wie der Strom für das Licht. Ob da die Rieser ihr Rad noch abstellen?

Schlechte Erfahrungen habe man bereits gemacht, als für die Parkplätze auf der Baldinger Seite ein Euro verlangt wurde, erinnert Faul: Damals seien die Autofahrer nach Baldingen ausgewichen. Auch am vergangenen Sonntag sei dort wild geparkt worden, sagt er: „Da kam man teils mit dem Kinderwagen nicht mehr durch.“

