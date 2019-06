vor 32 Min.

Mess’-Umzug: Fast 2000 Teilnehmer werden erwartet

Nur noch wenige Wochen, dann startet die Jubiläums-Mess‘ in Nördlingen. Auf was sich die Besucher freuen dürfen.

Mit einer Beteiligung von fast 60 Gruppen und mehr als 1800 Teilnehmern beginnt am Samstag, 22. Juni, um 14 Uhr der Mess’-Umzug. Die Aufstellung erfolgt auf dem Tändelmarkt, in der Nonnengasse und in der Löpsinger Straße und führt zum Festplatz auf der Kaiserwiese. Die Stadt Nördlingen erwartet bei schönem Wetter rund 20000 Besucher. Der Mess’-Umzug findet bei jedem Wetter statt und ist der publikumswirksamste Veranstaltungs-Höhepunkt der Nördlinger Mess’, wie die Stadt Nördlingen mitteilt.

Die Zuschauer erwartet wieder ein lebendiger Ideenwettbewerb. Viel Engagement, Vorbereitung und Kreativität in den Teams der Teilnehmer, die aus dem ganzen Landkreis, den fränkischen Nachbarregionen und dem angrenzenden Baden-Württemberg anreisen, machen die Attraktivität dieses Festzuges aus. Das besondere am Mess’-Umzug ist seine große Vielfalt. Es beteiligen sich Brauereigespanne genauso wie historische Gruppen, Trachtengruppen und Musikkapellen.

Freifahrkarten für die Kinder

Die Kinder können sich auf den Festwagen des Schwäbischen Schaustellerverbandes freuen, denn von dort werden wieder Freifahrten verteilt. Alle teilnehmenden Gruppen haben sich angestrengt, um bei diesem Mess’-Umzug ein festliches Bild abzugeben, so die Pressemitteilung weiter. Die verschiedenen Brauchtumsgruppen, sowie die Gruppen in historischen Kostümen sorgen wieder für ein tolles Bild. Nicht zu vergessen die Trachtenvereine und Trachtentanzgruppen. Zahlreiche Schützenvereine und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen und den Stadtteilen sind unter anderem dabei.

Der Umzug beginnt um 14 Uhr in der Fußgängerzone Löpsinger Straße und führt über den Kriegerbrunnen – Marktplatz – Polizeigasse - Weinmarkt – Neubaugasse – Brettermarkt – Drehergasse – Bei den Kornschrannen – Bauhofgasse - Baldinger Straße – Würzburger Straße zum Festplatz Kaiserwiese.

Die Zugbegleitung wird wieder von der BRK-Bereitschaft übernommen. Die Polizeiinspektion Nördlingen sperrt die Zug-Strecke abschnittsweise. (pm)

Eine Bildergalerie von der Mess'-Eröffnung 2018 gibt es hier:

