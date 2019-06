vor 16 Min.

Messwürste grillen in der Hitze

Marlene Bissinger (links) und Melanie Neswadba grillen Messwürste auf der Kaiserwiese in Nördlingen. Sie sagen, ihnen machen die hohen Temperaturen, die es am Grill hat, nichts aus.

Es ist heiß in dieser Woche und doch stehen die Mitarbeiter in den Buden auf der Kaiserwiese und grillen Messwürste. Wir haben nachgemessen, wie warm es wird

Von Jan–luc Treumann

Melanie Neswadba zieht ein Blech unter dem Grill weg, auf dem die Messwürste liegen. Die Grillkohle kommt unter den Würsten zum Vorschein. Dann lockert sie die Kohle auf. Melanie Neswadba ist die Tochter des Inhabers der Metzgerei Hülsenbeck. Sie und einige andere stehen an diesen Tagen in mehreren Buden auf der Kaiserwiese, um Würste zu grillen. Und das in einer Woche, in der die Temperaturen auf mehr als 30 Grad steigen, der heutige Mittwoch soll der heißeste Tag des Jahres werden.

Die Rieser Nachrichten haben sich bei einigen Metzgereien auf der Mess’ umgesehen und die Temperaturen über dem Grill gemessen. Dort, wo die Mitarbeiter stehen, die Würstchen drehen und dann den Mess-Besuchern in die Hand geben – entweder eingewickelt im Papier oder in einer Semmel.

Am Stand der Metzgerei Münziger steht Martin Schmidtbauer. Für ihn ist es das erste Mal, dass er auf der Mess’ am Grill steht: „Es ist heiß, aber man hält es aus. Im Freibad ist es genauso warm.“ Chef Jürgen Münzinger sagt, man müsse viel trinken: „Drei Liter reichen da nicht.“ Kein Wunder, rund 140 Grad hat es über dem Grill.

Ein Besucher der Nördlinger Mess' sagt, er könne den Job nicht machen

Melanie Neswadba sagt, sie komme mit den Temperaturen zurecht: „Es ist kein Problem, wenn es warm ist. Ich finde es nicht wahnsinnig unangenehm.“ Die Temperaturanzeige des Thermometers über dem Grill steigt und steigt – auf bis zu 169 Grad. Jonas Winter aus Harburg, der gerade einige Messwürste kauft, steht daneben und sagt: „Ich könnte den Job nicht machen. Das würde ich vermutlich keine Stunde aushalten. Ich stehe hier jetzt fünf Minuten, und mir läuft der Schweiß runter.“

Rosi Schlecht, Chefin der gleichnamigen Metzgerei, verkauft ebenfalls Würste auf der Kaiserwiese. Für den Job braucht man körperliche Fitness, „das ist wie Leistungssport“. Den sollte man laut Dr. Rainer Mainka, Gesundheitsamtsleiter des Landratsamtes Donau-Ries, tagsüber eigentlich vermeiden. Der Arzt rät den Messwurst-Grillern bei der Hitze: „Diese Personen sollten besonders viel trinken sowie die Grillbude in regelmäßigen Abständen verlassen und im Schatten Kühlung suchen.“

Das sieht auch Rosi Schlecht so. Sie versucht zudem, für einen guten Luftdurchzug zu sorgen. „Das Dach lässt sich bei uns öffnen und unsere Mitarbeiter machen am Nachmittag oft Pausen. Sie haben draußen einen Schattenplatz.“ Angst vor heißen Tagen hat sie persönlich nicht. Die Raumtemperatur in der Schlecht-Bude liegt gestern bei 36 Grad.

Alle Verkäufer sind sich einig: Das Besondere an den Messwürsten ist, dass sie roh auf den Grill kommen. Rosi Schlecht sagt, sie kenne das sonst nur von Nürnberger Rostbratwürsten. Man müsse gut kalkulieren: „Sie müssen jeden Tag verkauft werden. Aber sie dürfen auch nicht ausgehen.“