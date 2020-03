Meyer setzt sich in der Ehinger Bürgermeisterwahl durch

Plus Thomas Meyer will sich als neuer Bürgermeister für den Zusammenhalt in Ehingen einsetzen. Wie er auf das Wahlergebnis reagierte.

„Es ist ein für mich überwältigendes Ergebnis“, sagt Thomas Meyer freudestrahlend. Er feiert seinen Erfolg im Gasthaus Fuchs mit vielen Unterstützern. Auch seine Frau Manuela und sein Sohn und Schwiegersohn sind mit dabei. Die Stimmung ist gelöst, aber Thomas Meyer weiß, was auf ihn zukommt. Nicht zuletzt die jüngsten Gemeinderatssitzungen, die hitzig um den Mobilfunkstandort geführt worden waren, hätten ihm gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt in der Gemeinde sei.

Meyer will den Zusammenhalt stärken

„Schon immer habe ich gesagt“, meint Meyer, „dass ich vor allem auch den sozialen Zusammenhalt in Ehingen und Belzheim neu gestalten will.“ Er wolle für alle in der Gemeinde ein guter Bürgermeister sein und dafür seine ganze Kraft aufbringen. Die kommenden Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in Ehingen auf der Straße: die Dorferneuerung, die Ortsentwicklung, das Wärmenetz, das Glasfasernetz und das Kanalkataster.

„Und auch danach wird uns, dem neuen Gemeinderat und mir, die Arbeit nicht ausgehen.“ Er weiß noch nicht, welche Kolleginnen und Kollegen mit ihm am Ratstisch sitzen werden. Er geht davon aus, dass der Großteil wiedergewählt wird. Diese Kontinuität wünscht er sich auch bei seinen künftigen Aufgaben. „Der Bürgermeister ist nur der Repräsentant und Moderator, die Dorfgemeinschaft ist der sehr viel wichtigere Teil.“ Und er will am 1. Mai, seinem ersten Tag als Bürgermeister, bei Null beginnen. Soll heißen: „Alle bisherigen Reibereien sind vergessen. Ich fange unvoreingenommen von vorne an.“ Denn, auch das hat er schon vorher gesagt: „Ich muss nichts besser machen. Ich will meine Sache zum Wohle von Belzheim und Ehingen gut machen.“

