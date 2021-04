Minderjähriger stiehlt hochprozentigen Alkohol in Oettingen

Ein 14-Jähriger lässt in einem Oettinger Lebensmittelgeschäft Flaschen mit Alkohol in seinem Rucksack verschwinden. Dabei wird er erwischt.

Ein 14-jähriger Junge hat in Oettingen hochprozentigen Alkohol gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Angestellter eines Lebensmittelgeschäfts am Montagnachmittag auf den Minderjährigen aufmerksam, als dieser zwei Flaschen Hochprozentigen in seinem Rucksack verschwinden lies.

Der 14-Jährige erhält Strafanzeige und Hausverbot

Als der 14-Jährige das Geschäft verlassen wollte, wurde er aufgehalten und die Polizei dazugerufen. Der Junge erhielt eine Strafanzeige und ein Hausverbot in dem Oettinger Lebensmittelgeschäft. (pm)

