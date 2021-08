49-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einer Motocross-Strecke wird ein Mann schwer verletzt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagabend erneut auf der Motocross-Stecke „Windsberg“ gekommen. Ein 49-jähriger Mann fuhr mit seiner Motocrossmaschine auf der Rennstrecke und stürzte dabei laut Polizeibericht nach einem kurzen Sprung. Dabei fiel er auf den Rücken und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht. An seinem Krad entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. (pm)

