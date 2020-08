vor 50 Min.

Minen gesprengt

Sprengkommando im Einsatz

In der Donau bei Donauwörth haben Mitarbeiter der Flussmeisterstelle am Donnerstagvormittag zwei etwa 75 Jahre alte Panzerminen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Die Minen lagen unter der Brücke, auf der die doppelspurige Bundesstraße 2 die Donau überquert. Um die Minen zu bergen und auf einem nahe gelegenen ehemaligen Kieswerkgelände zu sprengen, waren die Schellenberg-Umgehung und die Zirgesheimer Straße für beinahe zwei Stunden gesperrt worden. In der Folge entstanden lange Staus in und um Donauwörth, die sich erst gegen 17 Uhr allmählich wieder auflösten. Auch auf der Westspange und in der Bahnhofsstraße sowie Dillingerstraße stand der Verkehr zwischenzeitlich still. Die Firma Airbus Helicopters musste zeitweise ihren Flugbetrieb einstellen.

Ein Münchner Sprengkommando und Spezialisten der Aichacher Firma EOD Kampfmittelbeseitigung waren vor Ort. Gegen 16 Uhr wurden beide Minen erfolgreich gesprengt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot von 35 Kräften im Einsatz und räumte die Kleingartenanlage Weichselwörth vollständig. RN

