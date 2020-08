vor 50 Min.

Minigolf: Nördlinger Stadtmeisterschaft wird verschoben

Stadtmeisterschaft in Nördlingen auf der Anlage am Berger Tor.

Schuld sind die miserablen Wetterprognosen. Nachholtermin ist nächste Woche.

Von Robert Milde

Aufgrund der miserablen Wetterprognosen für heute Nachmittag und Abend haben die Organisatoren der 7. Nördlinger Stadtmeisterschaften im Minigolf soeben beschlossen, das eigentlich am Freitagabend geplante Turnier abzusagen. Es gibt bereits einen Nachholtermin: Die „Pirates-Open“ sollen nun in genau einer Woche, also am Freitag, 5. September, stattfinden. Turnierbeginn wird um 18.30 Uhr sein. Das hat Minigolfplatz-Betreiber Ralf Kluge nach einem Treffen mit dem "Ältestenrat" mitgeteilt.

