Ministerpräsident Markus Söder besucht Varta in Nördlingen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder besucht die Grundsteinlegung eines neuen Abschnitts des Varta-Produktionsgebäudes in Nördlingen. Der Freistaat beteiligt sich an einer Förderung des Unternehmens.

Von Philipp Wehrmann

Ministerpräsident Markus Söder kommt nach Nördlingen. Er besucht am Montag, 20. Juli, mit Roland Weigert, Staatssekretär im bayerischen Wirtschaftsministerium, die offizielle Grundsteinlegung eines neuen Abschnitts der Lithium-Ionen-Fabrik der Varta AG am Standort Nördlingen. Nach Angaben des Unternehmens bildet sie einen Teil einer der modernsten Produktionsstätten dieser Art in Europa mit einer Produktionsfläche von insgesamt rund 60000 Quadratmetern.

Varta erhält für den Nördlinger Standort 100 Millionen Euro

Ende Juni hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Ellwanger Konzernzentrale einen Förderbescheid von 300 Millionen Euro an Varta-Vorstandsvorsitzenden Herbert Schein übergeben. 100 Millionen Euro fließen in den Nördlinger Standort, davon stammt rund ein Drittel vom Freistaat. Schein wird den Ministerpräsidenten vor der nichtöffentlichen Veranstaltung ab 9.30 Uhr durch das Werk führen.

