Minne-Gesang erklingt in der Klosterkirche Auhausen

Sabine Lutzenberger und Bernadette Beckermann sangen in der Klosterkirche Auhausen Minnelieder.

Plus Mittelalterlicher Gesang an authentischem Ort: Was es mit der Musik auf sich hat.

Von Ernst Mayer

Neun gestimmte, an einem Stativ hängende, Glocken eröffneten mit ihren feinen Tönen das Konzert des Ensembles „Per-Sonat“. Da dieser Name „Es klingt hindurch“ heißt, deutete dieser Beginn zugleich die Spielidee der Gruppe an. Mittelalterlicher Gesang mit mittelalterlichen Instrumenten und einem bedeutsamen Bezug zum Spielort: eine romanische Kirche mit einer ungewöhnlicher Größe und empfindsamer Akustik.

Die Klosterkirche Auhausen ist ein authentischer Ort für das Konzert

Die der Gottesmutter Maria geweihte Klosterkirche in Auhausen erwies sich als der authentischer Ort für die Musik der Äbtissin Hildegard von Bingen und des Walther von der Vogelweide, deren Namen geradezu als Synonyme für die mittelalterliche Musik gelten. Den Programmtitel „Minne“, der mittelalterliche Ausdruck für „Liebe“ im Sinne von Zuneigung an Gott und die Menschen, verkörpern diese historischen Gestalten in idealer Weise, wenn sich auch das beiderseitige Verständnis für Minne erheblich unterscheidet.

Während sich Hildegards Vorstellung über Minne ganz auf die Beziehungen zu Maria und Gott bezieht, zählt bei Walther die weltliche Bedeutung der Minne als ritterliche Verehrung der meist adeligen Frauen im Sinne der Regeln der Ritterschaft im 13. Jahrhundert. Seine Texte sind im Gegensatz zu denen der Äbtissin nicht in lateinischer, sondern in mittelhochdeutscher Sprache verfasst. Ein zentrales Werk Hildegards ist die Sammlung „Ordo virtutum“. Es besteht aus 77 lyrischen Liedern, welche Hildegard von Bingen eigenhändig komponierte.

Der Gesang in Auhausen wirkt meditativ

Diese Stücke handeln vom Kampf der menschlichen Seele, die sich zwischen den einzelnen Tugenden und Lastern entscheiden muss. In einer variablen Abfolge von Liedern erlebten die Zuhörer ein Lob für die Herrlichkeit der Schöpferkraft Gottes „O viriditas digiti Dei“, und für die Liebe der Mutter Maria, im Sinne der „Caritas“ das Lied „O dulcis divinitas“ (Du liebliche Gottheit!“). Den Wechselgesang der Sopranistin Sabine Lutzenberger und der Altistin Bernadette Beckermann begleitete Baptiste Romain, Spezialist und Professor für Renaissancemusik, mit historischen Fideln. Der durch Melismen und wunderbaren Klangornamenten verzierte, äußerst meditativ wirkende Gesang erhielt durch die leeren, mitklingenden Bordun-Saiten eine orientalisch anmutende Harmonik.

Damit erhielt der ansonsten schlichte gregorianische Gesang interessante Klangfarben, die den schönen Stimmen der Altistin Bernadette Beckermann und dem Mezzosopran von Sabine Lutzenberger eine wohlklingende Basis verschaffte, die mit ihrem feinen Harfenspiel das Klangspektrum noch erweiterte.

