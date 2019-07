04.07.2019

Missbrauchs-Prozess: Fünf Jahre Haft oder nach Hause?

Die Anträge im Verfahren vor dem Augsburger Landgericht gegen einen 54-jährigen Großvater aus dem Ries wegen sexuellen Missbrauchs seiner Enkelinnen liegen weit auseinander.

Von Michael Siegel

Ab morgen wieder im eigenen Bett schlafen oder weitere fünf Jahre im Gefängnis? Zwischen diesen beiden Extremen bewegen sich die Aussichten für einen 54-jährigen Mann aus einer Gemeinde im Ries, der sich derzeit wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, seiner beiden kleinen Enkelinnen, verantworten muss. Am dritten Verhandlungstag vor dem Augsburger Landgericht wurden die Plädoyers gehalten, heute wird das Urteil verkündet.

54-Jähriger soll seine Enkelinnen mehrfach sexuell missbraucht haben

Als letzten Zeugen hörte das Jugendgericht unter Vorsitz von Richter Lenart Hoesch den Mann an, der als Erster mit dem Fall zu tun bekam. Es war jener Kriminalbeamte aus der Nördlinger Inspektion, bei dem die ersten Anrufe der Eltern der beiden kleinen Mädchen eingegangen waren. Man habe ganz normal miteinander telefonieren können, sagte der Polizist, ohne außergewöhnliche Emotionalität seitens des Vaters. Er habe geschildert, was er von seinen Kindern im August 2018 während einer Autofahrt zurück vom Opa berichtet bekam. „Dass der Opa so komische Sachen mit ihnen macht“. Auf Nachfrage bei den Zuständigen bei der Dillinger Kriminalpolizei habe er einen Aktenvermerk geschrieben und die Sachbearbeitung abgegeben. Wie berichtet, waren auch die dortigen Ermittler bereits im Zeugenstand in Augsburg vernommen worden. Die Polizei hatte ermittelt, dass der Großvater sich den heute fünf und sieben Jahren alten Mädchen wohl bereits im Alter von einem halben und drei Jahren genähert und sie sexuell missbraucht haben soll. Insgesamt fast 250 Missbrauchsfälle sind anfangs angeklagt worden, resultierend auf dem Umstand, dass die beiden Kinder jedes Wochenende beim Großvater verbracht haben und es dort zu Übergriffen gekommen sei.

Das Gericht erklärte jedoch, dass es für 142 angeklagte Missbrauchsfälle keine hinreichenden Feststellungen erkennen könne und regte an, diese aus der Verfolgung herauszunehmen. Die Staatsanwältin folgte diesem Ansinnen mit einem entsprechenden Antrag. Auch sah das Gericht als Tatzeitraum lediglich die Zeit zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 18. August 2018 als nachvollziehbar an.

Nach der Beweisaufnahme beschränkte sich Staatsanwältin Julia Scholz in ihrem Plädoyer auf sieben Missbrauchsfälle, die sie als erwiesen ansah. Zum Teil handelte es sich um Vorkommnisse, die der Angeklagte eingeräumt hatte. Dabei ging es unter anderem darum, dass der Opa die beiden Mädchen am Po und im Intimbereich unsittlich berührt habe. Auch dass er sich an intimer Stelle von den Mädchen mit Insektenschutz habe eincremen lassen und er die Mädchen seinerseits am ganzen Körper eingecremt habe, sah sie als erwiesen an. Die Anklagevertreterin beantragte eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren wegen sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener.

Besondere Situation der Enkelinnen ausgenutzt

Mara Capellupo, Nebenklägervertreterin der beiden Mädchen, schloss sich dieser Forderung an. Auch sie verwies darauf, dass der Großvater die besondere Situation seiner Enkelinnen ausgenutzt habe. Er habe darauf gebaut, dass die Kinder gar nicht recht schildern könnten, was ihnen widerfahren sei. Schließlich forderte sie, den Angeklagten zur Zahlung eines Schmerzensgeldes an die Kinder zu verurteilen, dessen Höhe sie ins Ermessen des Gerichts stellte.

Nicht wieder ins Gefängnis zurückkehren müsste der Angeklagte, würde das Gericht der Forderung seiner Verteidigerin folgen. Rechtsanwältin Bettina Grupp bildete ihrerseits eine Gesamtfreiheitsstrafe aus vier Fällen, die sie für nachweislich – und gestanden – ansah. Dieses Strafmaß beläuft sich nach ihrer Rechnung auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Davon zog Grupp die 316 Tage ab, die ihr Mandant seit seiner Festnahme im August 2018 in Untersuchungshaft sitzt. Grupp führte auch aus, warum sie die verbleibende Strafe von einem Jahr und zehn Monaten für bewährungswürdig hielt. Dabei nannte sie, dass ihr Mandant nicht vorbestraft sei und dass er in einem festen Arbeitsverhältnis gestanden habe, in das er wohl auch wieder zurückkehren könne. Schließlich habe ihr Mandant bereits vor den Ermittlungsarbeiten gewisse Taten eingeräumt. Das und anderes spreche dafür, den Haftbefehl gegen ihren Mandanten aufzuheben.

In seinem letzten Wort äußerte der Angeklagte, es tue ihm leid, was geschehen sei und es dürfe nie wieder vorkommen. Das Urteil wird heute vor dem Augsburger Landgericht verkündet.

