10:26 Uhr

Mit Drogen am Steuer erwischt

Radfahrerin musste ins Krankenhaus

Bei einer in Nördlingen durchgeführten Verkehrskontrolle wurden bei einem 30-jährigen drogentypische Erscheinungen festgestellt. Ein Test verlief anschließend positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

In derselben Nacht stürzte eine 15-jähriges Mädchen in Nördlingen so vom Fahrrad, dass sie aufgrund ihrer Verletzungen stationär ins Nördlinger Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die genaueren Umstände des Sturzes sind derzeit noch nicht bekannt. (pm)

