vor 58 Min.

Mit Leidenschaft und Seele

Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau sorgt für gute Weihnachtsstimmung und bringt ein besonderes Instrument mit

Von Christina Zuber

Was ist typisch Weihnachten? Paul Ritter sprach von Zeit mit der Familie, gutem Essen, Gottesdienstbesuchen – und guter Musik. Dabei sind Geschmäcker bekanntlich verschieden: Aber ein Streichorchester und Stücke von Telemann und Bach finden bei vielen Gefallen. Dirigent Johannes Moesus und dem Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau ist es gelungen, auch über die erwartbaren Barock-Stücke „weihnachtlich Anmutendes“ auszuwählen und beim Galakonzert der Raiffeisen-Volksbank Ries am zweiten Weihnachtsfeiertag zu präsentieren – zur sichtlichen Freude der über 200 Besucher in der restlos ausverkauften Schalterhalle.

Moesus setzte auf die Komponisten Telemann, Bach und Marcello, die alle in den 1680er-Jahren geboren sind, und zur Eröffnung auf das Concerto g-Moll „fatto per la notte di natale“ von Arcangelo Corelli. Dieses schöne Weihnachtskonzert wurde nicht zum ersten Mal in der Bank gespielt, jedoch an diesem Abend besonders stimmungsvoll. Schon bei den ersten Klängen fiel aus dem 14-köpfigen Orchester besonders der Konzertmeister Sreten Krstiè auf, der sich im Laufe des Abends zum Publikumsliebling entwickelte. Als ein Meister seines Fachs überzeugte der Konzertmeister der Münchner Philharmoniker mit seinem zu Herzen gehenden Spiel, aber auch durch seine bescheidene und doch souveräne Ausstrahlung. Auffällig und ein Novum bei „Klassik im Ries“ war ein besonderes Instrument: die Theorbe. Diese Langhalslaute, ursprünglich aus dem arabischen Raum, überragte mit drei Metern Länge selbst den Kontrabass deutlich. Als Basso-Continuo-Instrument war es unverzichtbar für die barocken Weihnachtsstücke, und beanspruchte deutlich weniger Platz als ein Cembalo - eine clevere und musikalisch schöne Lösung auf der Bank-Bühne.

Beim Concerto Polonois G-Dur von Georg Philipp Telemann klangen polnische Volksweisen mit an. Ob 4er- oder 3er-Takt, bei den langsamen und schnelleren Sätzen führte Dirigent Moesus das Streichorchester sicher als homogenes Ensemble. Die Fuge D-Dur von Johann Sebastian Bach präsentierte das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau in einer Bearbeitung für Streichorchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Solchen Bearbeitungen, erklärte Moesus, sei es zu verdanken, dass Bach nach seinem Tod nicht in Vergessenheit geraten ist.

Zusammen mit der Oboistin Claire Sirjacobs stand dann das Konzert d-Moll von Alessandro Marcello auf dem Programm. Gerade im zweiten Satz, einem Adagio, führt die Oboe sehr dominant, aber mit vielen Verzierungen das Ensemble an. Im abschließenden Presto genießen die Zuhörer dann wieder ein gleichberechtigtes Miteinander zwischen Solo-Instrument und Oboe. Auch nach der Pause bleibt die Echo-Klassik-Preisträgerin Sirjacobs mit dem Orchester auf der Bühne und zeigt in einigen Takten, dass sich das Blasinstrument auch leicht orientalisch anhören kann. Tutti- und Solothemen heben sich deutlich voneinander ab, im dritten Satz endet das Konzert recht temperamentvoll. Dem leidenschaftlichen Dirigieren von Zwei-Meter-Mann Moesus mit ebensolcher Spannweite fällt dabei beinahe das Notenpult der Solistin zum Opfer.

Die „Mailänder“ Sinfonie von Mozart ist hörbar in einer jüngeren Zeit entstanden und nicht ausdrücklich weihnachtlich, jedoch mit „viel Seele“ gespielt. Besonders der zweite Satz (Un poco adagio) ist wie eine empfindsame und ergreifende Arie. Kurz, knapp und energisch endet auch dieses Stück mit einem Presto-Satz.

Noch einmal macht das Ensemble einen zeitlichen Sprung und präsentiert den „Januar“ und „Dezember“ aus Tschaikowskys „Die Jahreszeiten“ ganz ohne Basso-Continuo, jedoch ebenfalls weihnachtlich stimmungsvoll. Das erste Stück ist ein gemütlicher Kaminabend, das zweite ist voller Ungeduld und Erwartung im Dreiviertel-Takt. Noch einmal darf Konzertmeister Sreten Krstiè eine führende Rolle übernehmen.

Eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass das Publikum sich begeistert Zugaben erklatschte: Moesus hatte dafür den letzten Satz (Rigaudon) aus der Holberg-Suite von Edvard Grieg vorbereitet. Danach waren die Konzertgäste selbst gefordert: bei „O du Fröhliche“ zusammen mit einem hervorragenden Streichorchester.

