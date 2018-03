vor 35 Min.

Mit Schrauben und Nägeln Cross-Auto beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat in Mönchsdeggingen ein Cross-Auto manipuliert. Der Besitzer hatte Glück, dass er den Motor nicht startete.

In Mönchsdeggingen hat ein Unbekannter Schrauben und Nägel in die Öleinlassöffnung eines Cross-Autos gegeben. Der Besitzer, der das abgemeldete Auto in einer Scheune abgestellt hat, bemerkte jedoch den Schaden, bevor er den Motor startete. Die Polizei teilt mit, dass deshalb ein großer Schaden vermieden werden konnte. Hinweise an die Polizeiinspektion Nördlingen unter 09081/29560. pm