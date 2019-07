vor 21 Min.

Mit allen Sinnen erleben

Bei der „Nacht der Psalmen“ gehen die Besucher auf Entdeckungstour und erleben die Nördlinger St.-Georgskirche von ganz neuen Seiten

Von Silke Hampp

Wenn der Pfarrer mit dem Weinglas durch den Altarraum läuft und in den Bänken Käse und Oliven geknabbert werden, wenn gregorianische Chorgesänge und federleichte Harfenklänge den Raum erfüllen – dann ist „Nacht der Psalmen“ in der Nördlinger St-Georgskirche. Kirchenmusikdirektor Udo Knauer hatte zusammen mit Gruppen aus der Gemeinde zum dritten Mal nach 2011 und 2015 zu einem musikalisch-kulinarischen Abend geladen. Hunderte Besucher schauten vorbei, blieben auf ein Gespräch, aßen, tranken, setzten sich und genossen die Musik in der stimmungsvoll ausgeleuchteten Kirche.

Anlässlich des David-Jahres der Evangelischen Kirchengemeinde Nördlingen hatten der Kammerchor Sankt Georg, der Sing@Life Gospelchor sowie der Posaunenchor St. Georg unter der Leitung von Ute Baierlein passende Stücke ins Programm genommen. Der biblische David war ein begnadeter Musiker und Dichter. Fast die Hälfte der Psalme im Alten Testament trägt seinen Namen. Diese Texte erklangen nun als Gospel, als modernes Kirchenlied („Denn er hat seinen Engeln befohlen“), im mächtigen Posaunensatz („Nähme ich Flügel der Morgenröte“) oder als Motette von Heinrich Schütz. 1618 ließ der Komponist Schütz mit den „Psalmen Davids“ eine wegweisende Sammlung von mehrchörigen Motetten drucken. Dieses 400-jährige Jubiläum der Veröffentlichung war auch Anlass zum David-Jahr der Gemeinde.

Neben den facettenreichen Interpretationen der Chöre gab es noch mehr zu hören: Feodora-Johanna Mandel ließ an der Harfe wunderbare Klangbilder entstehen.

Intime und intensive Stimmung geschaffen

Am Hochaltar schuf die 33-Jährige mit ihrem meditativen Saitenspiel eine intensive und intime Stimmung. Überhaupt konnten die Besucher ihre St.-Georgskirche an diesem Abend mit allen Sinnen erleben. An vielen Stellen gab es etwas zu entdecken. In den Musikpausen erläuterten Pfarrer Martin Reuter und das Kirchenführerteam Darstellungen von König David, die sich in Sankt Georg unter anderem an der Seitenorgel, neben dem Sakramentshaus sowie in der Zieglerkapelle befinden. Und die Kalligrafie-Künstlerin Anja Konrad-Müller gewährte einen Einblick in die filigrane Schreibkunst. Ihr konnte das Publikum beim Psalm-Schreiben über die Schulter schauen, Gertrud Ziegelmeir zeigte ihre Kalligrafie-Künste per Video. Die ungezwungene „Nacht der Psalmen“ mündete gegen 22 Uhr in einen gemeinsamen Abendgottesdienst, angelehnt an den „Evensong“ der anglikanischen Kirche. Der „Evensong“ ist eine gleichzeitig strenge und lebendige Form des Abendlobes, musikalische Elemente spielen eine große Rolle.

Folglich steht die Gemeinde, wenn gesungen wird, und sitzt bei Lesung und Gebet. Diakon Michael Jahnz führte als Liturg durch den Gottesdienst und viele Besucher nutzten diesen, um zur Ruhe zu kommen und diesen offenen und bunten Kirchenabend gemeinsam ausklingen zu lassen.

